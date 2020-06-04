Hayvan varlığını artıracak işbirliği

Ziraat Bankası, Tokat Valiliği ile 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi İş Birliği Protokolü imzaladı. Damızlık koyun alımı için 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderleri için 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılacak. Her üretici 150 bin liraya kadar kredi alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla, üreticilerin 100 bin liraya kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebilecek. Projeyle Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı anaç hayvanlardan 100 bin başlık sürü hedefleniyor. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Finansman, tedarik ve pazar sorunu kalkacak, üreticilerimiz kazanacak" dedi.