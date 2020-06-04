Hayvan varlığını artıracak işbirliği

ileProjesi İş Birliği Protokolü imzaladı.Damızlık koyun alımı için 7yıla kadar vadeliyatırım kredisi veyem giderleri için18 aya kadar vadeliişletme kredisikullandırılacak.Her üretici 150bin liraya kadarkredi alabilecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındanuygulanan sübvansiyonlarla,üreticilerin 100 bin lirayakadar olan kredilerinin faizi sıfırakadar düşebilecek. Projeyle Karakaya,Akkaraman ve Karagül ırkıanaç hayvanlardan 100 bin başlıksürü hedefleniyor."Finansman,tedarik ve pazar sorunukalkacak, üreticilerimizkazanacak" dedi.