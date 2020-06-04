Green Card nedir?

ABD hükümeti tarafından 1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olmayan yabancılara, bunların 21 yaş altı çocuklarına ve eşleerine ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan belgedir. Bu yolla her yıl dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi sağlanmaktadır.