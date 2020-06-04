Ev hanımları, çalışmayanlar, işsiz vatandaşların isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı elde edebilmeleri için öncelikle emeklilik şartlarını sağlamaları gerekiyor. SGK mevzuatına göre belirli bir oranda prim ödemesi yapan, gün şartını sağlayan ve yaş haddine ulaşan vatandaşlar bu 3 şartı aynı anda sağlamaları durumunda emekli olurlar. İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de