5 AYDA FARK ÇIKTI

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.

Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak.

Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.