Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Emekliye çifte müjde zam ve ikramiye. Rakamlar açıklandı emekli ve memur zamları ile ilgili ilk veriler ortaya çıktı. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Tahminler ortalama temmuz zammının yüzde 4.41 olarak gerçekleşeceği yönünde. Böyle olunca da ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 1.784 liradan kuruştan 1.862,79 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.111 lira 66 kuruştan 2.204 lira 78 kuruşa, memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2.661 lira 34 kuruştan 2.778,71 liraya ulaşacak.
Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Bu şekilde 5 aylık rakamlara göre en düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.
EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?
Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.
5 AYDA FARK ÇIKTI
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.
Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak.
Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.
GİYİM ARTIŞTA BİRİNCİ
Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu.
Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu. Analistler, enflasyonda yılın ikinci yarısında tek hane bekliyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
Emekli ----- Mevcut ---- 5 aylık zamlı
Bağ-Kur esnaf ---- 1.784,11 TL ----- 1.864,65 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) ---- 2.111,66 TL ---- 2.208,17 TL
Memur (Emekli Sandığı) ---- 2.661,34 ---- 2.782,97 TL
KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Emekli ---- 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75) ---- 750 TL
Ölüm aylığı (% 50) ---- 500 TL
Ölüm aylığı (% 25) ---- 250 TL
MEMURUN AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz artışının da ipuçları geliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında bu farkın oluşacağı da kesinleşmiş oldu.
GİYİM ARTIŞTA BİRİNCİ
Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu.Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu. Analistler, enflasyonda yılın ikinci yarısında tek hane bekliyor.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK
Emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek nisanda verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
KAYNAK: Gazetevatan