Kira yardımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda kira yardımları en fazla aratılanlar arasına girdi. Kiralarını ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler verilmeye başlandı. Bu dedsteklerden ilki pandemi sosyal yardım ödemesi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımlar başladı. 1. ve 2. faz destek ödemeleri kapsamında 4 milyondan fazla vatandaşa biner lira destek verilirken, 3. faz destek ödemesinde de biner TL destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de