Ev hanımlığı en zor uğraşlardan biri olarak kabul edilse de ne yazık ki bir meslek olarak kabul görmüyor. Kadınlar evin içinde yaptıkları işlerden ne gelir elde edebiliyorlar ne de emekliliğe kavuşabiliyorlar. Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar bazı durumlarda çalışma hayatlarına son verebiliyorlar. İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de