Altın fiyatlarında dolar kuru ve vadeli işlemler etkisi ile başlayan geri çekilme, gram altın fiyatını 370 TL altına çekti! Altın yatırımcılarının altın daha düşer mi beklentilerine AA Finans Analisti İslam Memiş, 340 TL altın fiyat tahmini ile karşılık verdi. Memiş'e göre küresel piyasalarda beklenen ikinci bir satış dalgası ons altını 1.630 dolara, gram altını ise 340 TL seviyesine çekecek! Altın alacaklar hangi seviyelere dikkat etmeli? Koronavirüste normalleşme dönemiyle birlikte düğün sezonu da yeniden açılmak için gün sayıyor. Altın fiyatları 400 lira sınırından geri dönerken, altın alımlarında da hareketlilik arttı. Kuyumcular ise vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|371,10
|371,30
|370,10
|370,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.446,00
|2.467,00
|2.439,00
|2.460,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|338,50
|342,50
|337,50
|341,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.390,00
|2.410,00
|2.383,00
|2.403,00
|Yarım Ziynet
|1.195,00
|1205,00
|1.192,00
|1.202,00
|Çeyrek Ziynet
|598,00
|603,00
|596,00
|601,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 370,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 601,00 lira, Cumhuriyet altını 2.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 370,30 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 373 BİN LİRA OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin lira oldu.
Altın piyasasında, en düşük 367 bin 700 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 373 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 126 milyon 649 bin 600,24 lira, işlem miktarı ise 3.070,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 147 milyon 256 bin 385,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
ONS ALTIN YENİDEN 1,700 DOLARI AŞTI
ABD hampetrol stoklarında, canlanma işareti olarak görülen azalmaya karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantının öne çekilememesi üzerine hafif gerileyen petrol fiyatları, 40 doların hemen altında tutunurken, ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıktı.
OPEC+ Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.
EIA'nın verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde toplam hampetrol ve petrol ürünleri stokları da 15.1 milyon varil azaldı.
Buna göre, ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil azalışla günde ortalama 6.2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin üretimi de günde ortalama 7.8 milyon varil arttı.
Bu dönemde rafinerilerde işlenen hampetrol miktarı da, önceki haftaya göre 316,000 varil artışla günde ortalama 13.3 milyon varil oldu ve rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranları da yüzde 71.8 olarak hesaplandı.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre de, ABD'deki hampetrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 düşüşle 39.40 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.30 artışla 37.23 dolara yükseldi.
Altın fiyatları devam eden siyasi gerilimler ve zayıf seyreden doların etkisiyle önceki işlem günündeki kayıplarını toparladı ancak hala bir haftanın en düşük düzeyine yakın gelişiyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.61 dolar,
- altın, yüzde 0.41 artışla 1,705.81 dolar,
- bakır, yüzde 0.18 düşüşle 5,508.50 dolar,
- platin, yüzde 1.33 düşüşle 825.18 dolar,
- paladyum yüzde 4.31 düşüşle 1,865.89 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 370 liraya, çeyrek altın 613 liraya, Cumhuriyet altını da 2,437 liraya yükseldi.
"ALTIN TÜM ZAMANLARDA YATIRIM ARACI"
İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Kazım Nalbant, altının her dönemde en önemli yatırım aracı olduğunu söyledi. Nalbant, "1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonu için talepler yeni başladı. Vatandaşlar gelip hesap yapıyorlar. Kuyumcular olarak düğün sezonundan ümitliyiz. Altında bir düşüş söz konusu ama eski fiyatlara geri döneceğini sanmıyorum. Altın tüm zamanlarda yatırım aracı olmuştur. Bir laf vardır; 'durur durur yerini bulur' diye. Altın hep yükselişte, değerini hiç kaybetmez. Altına yatırım yapılabilir" diye konuştu.
İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE SAHTE ALTIN TEHLİKESİ
İnternetten yapılan altın alışverişlerindeki tehlikeye dikkat çeken kuyumcu esnafı İbrahim Coşkun ise sahte altını ayırt etmekte kendilerinin bile zorlandığını söyledi. Coşkun, "İnternetten altın alışverişi güvenli değil. İnternette gösterdikleri ürünleri görsel desteklerle canlı hale getiriyorlar ama orijinali o şekilde gelmiyor. Üstelik sahte olabilme riski de var. Altının fiyatı yükseldikçe bu tarz riskler de çoğalıyor. Sahte altını ayırt edebilmek çok zor. Kuyumcular bile bunu ayırt etmekte zorlanıyor, hatta bazen ayırt edemiyor. Sahte altını bilmeden alan meslektaşlarımız var. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tanıdık veya bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaları" diyerek vatandaşları uyardı.
"ALTIN FİYATLARINI PAHALI BULDUM"
Kızının düğünü için altın alışverişi yapmaya geldiğini söyleyen Hüseyin Eskici isimli vatandaş altın fiyatlarını pahalı bulduğunu belirtti. Eskici, "Kızımın düğünü var, ona bilezik almak için geldim. Altın fiyatlarını pahalı buldum. Yapacak bir şey yok. Düğün yapıyoruz, mecburuz" dedi.