İBB KARİYER'DE AÇIK OLAN POZİSYONLAR



MAKİNE MÜHENDİSİ



IBB20-MAKM06GK



Genel Nitelikler

• Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun,

• SRC 4 ve Psikoteknik Belgesine sahip veya almak için başvuru yapmış olan,

• B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,

• MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,

• Planlama, uygulama ve raporlama yeteneklerine sahip,

• İletişimi güçlü, analitik düşünebilen,

• Erkek adayların askerlikle ilişiği tamamlanmış veya tecilli olan,

• İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakası'nda ikamet eden,

"Makine Mühendisi" ise alimi yapılacaktır.

İş Tanımı

• Planlı ve periyodik bakim uygulamalarını gerçekleştirecek ve geliştirilmesinde aktif rol alacak,

• Ekip ile diğer birimler arası iletişim ve bilgi akışını sağlayacak,

İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.



BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN