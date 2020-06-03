Yüz binlere aylık 1.460 lira ödeme! SMS ile öğrenebilirsiniz ve anında alabilirsiniz!

AYLIK 1460 LİRA ÖDEME

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından ödeme yapılıyor. Devlet tarafından aylık ödeme yapılıyor. Bu ödemeler kapsamında 2019 yılında 517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım maaşı ödendiği açıklandı. Bakım maaşı almak isteyenlerin engelli veya yaşlı kişinin akrabası (amca, teyze, dayı, bunların çocukları ve eşleri de dahil) olması gerekiyor. Bununla birlikte bazı şartlar aranıyor ve bu şartların başında gelir yer alıyor. Evde bakım parası almak için parayı alacak kişiyle birlikte yaşayan hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Bu ödemeler kapsamında Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Bu kapsamda 2019 yılında 1384 lira ödemeler bu sene aylık 1460 lira olarak ödeniyor.