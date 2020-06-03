Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar milyonlar dikkat! Nasıl başvuru yapılır?

Sanal Kart

Sanal Kart ise fiziksel olarak basılmamış sadece internet üzerinden alışverişlerde kullanabileceğiniz kredi kartıdır. İnternet üzerinden alışveriş yaparken daha güvenli olarak sanal kredi kartı kullanabilirsiniz.

Kredi kartı numarası kaç hanelidir?

Kredi kartı numarası 16 hanelidir. Kartın ön yüzünde yazılı olan bu 16 hanelik sayıdaki her bir rakamın anlamı vardır. İlk rakam kartın Visa mı MasterCard mı olduğunu gösterir. Visa kredi kartlarının numrası 4, MasterCard kredi kartlarının numarası 5 ile başlar. Kartın ilk 6 rakamı kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Son rakam ile ilk altı rakam arasındaki rakamlar banka tarafından müşteriye atanış kart numarasıdır.

Kredi kartı numarası nerede yazar?

Kredi kartı numarası; 16 haneli olarak, kredi kartının ön kısmında alt tarafa doğru, kredi kartının enini kapatacak şekilde kabartma bir şekilde 4'er haneli olarak yazmaktadır.