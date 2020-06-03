Emekliyi üzene ceza





'GECİKMENİZ VAR' YALANI: Mart'ın başı itibarıyla 30 günden az gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan müşterilerin öteleme veya yapılandırma talepleri "Gecikmeniz var" denilerek reddedildi. Kredi talebinde bulunan müşteriyi vazgeçirmek için çok sayıda engel çıkardılar. 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatan, takibe atan bankalar oldu.

