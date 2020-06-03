Emekliyi üzene ceza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde "Özel bankalar iyi imtihan vermiyor" sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarmalarını asla kabul etmeyeceklerini belirterek, 'stokçulara' benzettiği özel bankalar hakkında şikayet yağarken; bu şikayetler uygulamaları gözler önüne serdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 18 bankaya 122 milyon lirayı aşan ceza keserken; şikayetler 5 başlıkta yoğunlaştı:
'GECİKMENİZ VAR' YALANI: Mart'ın başı itibarıyla 30 günden az gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan müşterilerin öteleme veya yapılandırma talepleri "Gecikmeniz var" denilerek reddedildi. Kredi talebinde bulunan müşteriyi vazgeçirmek için çok sayıda engel çıkardılar. 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatan, takibe atan bankalar oldu.
MÜŞTERİ AYRIMCILIĞI YAPTILAR: Kategorik müşteri ayrımcılığı yapıldı. Maaşını PTT'den alan emekli müşterilerin, KGF kefaletli, KOSGEB destekli kredilerin öteleme ya da yapılandırma talebi karşılanmadı.
EK FAİZ YÜKÜ ÇIKARDILAR: Öteleme taleplerinde müşteri aleyhine ek faiz yükü getirildi. Ekstra masraflar çıkarıldı. Tüm faizin tek seferde tahsilatı istendi.
LİMİTLER KULLANDIRILMADI: Müşterilere tanımlanan limitler kullandırılmadı. Maaş hesaplarına dörtte bir olan sınırın üzerinde bloke konuldu, tahsilat sağlandı.
ULAŞILAMADILAR: Çağrı merkezlerine ulaşmakta sıkıntı yaşandı.
Özel bankaların vatandaşlara yaptığı haksız uygulamaları sayfalarına taşıyan TAKVİM, açtığı hatlara gelen şikayetleri de günlerce yayımladı.
HAZAL ATEŞ