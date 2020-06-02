TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ile emekli maaş zammı oranları ile ilgili son durum araştırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerinin de zam oranları belli olacak. Peki, Emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? 2020 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? Son 4 ayın enflasyon rakamları ve Emekli maaşı enflasyon farkı zam oranı... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyecek Mayıs ayı enflasyon rakamları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İlk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon rakamlarına göre Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilertemmuz başında maaşlarını zamlı alacak.
Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde enflasyon farkına bağlı olarak artış olması bekleniyor. Buna göre, hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş 6 aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
ZAM İÇİN MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR
Temmuz 2020 maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI
2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.
NİSAN AYINDA TÜFE
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı.
3 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE OLDU?
3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sonrası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşması durumunda memur maaşına zam olacak.
MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik. Aşağıda Ekim 2019 itibarıyla yapılan hesaplamayı görebilir ve sonraki dönemlerde de aynı hesaplamayı yapabilirsiniz.
Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.