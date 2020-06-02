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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 11:20
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    • 02.06.2020 11:20
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    (SSK) ve Bağkur'lu 1999'dan önce girişi olanlar kaç yılda emekli olur? İşte tüm detaylar...

    (SSK) ve Bağkur'lular için oldukça önemli haberler veriyoruz. Bu anlamda erken emekli olmak vatandaşlar için oldukça önemlidir. için vatandaşların ancak birtakım durumları sağlamaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanmaları mümkün olabilmekte olup özellikle bu kapsamda uzmanlar tarafından 1999 girişli olanların bu haktan yararlanabileceğinin altı çiziliyor. Prim ödeme süresini doldurmayan kişiler de kalan prim ödemelerini yaparak emekli olabiliyorlar. Elbette emekli olmak için aranan başka şartlar da var. Peki, nedir o koşullar? İşte en çok merak edilen konuların başında gelen emekli olurken başlangıcının 1999 tarihinden önce olmasının avantajları…

    1999'dan önce SGK SSK girişi olanlar kaç yılda emekli olur?

    Sigorta giriş tarihi, emekliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hem emeklilik zamanında hem de emekli maaşında belirleyici oluyor. Son güncellemelere göre 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi yapılmış olan çalışanların bazı avantajları var. Bu avantajlar neler? 1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek? 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Bunun yanı sıra emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksek, bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşük olmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlamış olan kişilerin emekli olabilmesi için;

    15 yıllık çalışma süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekir.

    1999 tarihinden önce yapılan stajlar sayılmaz.

    Sigorta türü fark etmeksizin kişinin herhangi bir prim borcu olmamalı.

    Askerliğini 1999 öncesinde yapmış olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine aldırabilirler.

    15 yıllık sigortalı olma süresi ve prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarih de emekli olunacak yaş konusunda önem teşkil eder. Kadın ve erkeklerin emekli olacakları yaşlar farklılık gösterir.

    EMEKLİ OLURKEN 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN AVANTAJLARI

    1999 yılından önce sigortası başlayan kişiler diğer sigortalılara göre büyük fırsatlara sahip oluyor.

    Sigortalılık süresini ve prim günü şartlarını tamamladıklarında vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunulur.

    Aralıksız çalışan sigortalılar 3600 prim günü esasını tamamlamış sayılırlar.

    1999 yılı ve öncesinde sigortaya giriş yapmış olanlar sonraki dönemde giriş yapanlara göre daha yüksek maaş alırlar.

    Kadın çalışanlarda:

    24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 52 yaşında,
    24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 54 yaşında,
    24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
    24 Mayıs 2011 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

    Erkek çalışanlarda:

    24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
    24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 57 yaşında,
    24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında,
    24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 59 yaşında,
    24 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

    1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLMA DURUMUNA DAHİL OLAN SİGORTA GRUPLARI

    4A (eski adıyla SSK)

    BAĞKUR (4B)

    Emekli Sandığı (4C)

    SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.

    1999 ÖNCESİNDE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİ MAAŞI

    2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Gerekli bütün şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanmış bir vatandaşın maaşı en az 1600 TL olarak ödeniyor. 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan bir kişi, 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olan bir kişiyle aynı koşullarda olması durumunda daha yüksek maaş alamıyor.

    1999 GİRİŞLİLERİN AVANTAJLARI NELER?

    1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların kazanmış olduğu birtakım avantajlar bulunmakta olup bunlardan en önemlisi ise erken emeklilik hakkı olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksek, bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşük olmaktadır.

    NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR?

    Yukarıda yer alan şartları sağlayan kadınlar 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında; erkekler 56 yaşında,24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında kadınlar 54 yaşında; erkekler 57 yaşında,24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında erkekler 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra erkekler 60 yaşında emekli olabilmektedir. Bu noktada vatandaşlara bağlı olunan sosyal güvence koluna göre değişmekle birlikte en az bin 600 TL emeklilik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

    Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
    09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

    5000

    09.09.1976 - 23.05.1979

    		 25 44 5000

    24.05.1979 - 23.11.1980

    		 25 45 5000

    24.11.1980 - 23.05.1982

    		 25 46 5075

    24.05.1982 - 23.11.1983

    		 25 47 5150

    24.11.1983 - 23.05.1985

    		 25 48 5225

    24.05.1985-23.11.1986

    		 25 49 5300

    24.11.1986 - 23.05.1988

    		 25 50 5375

    24.05.1988 - 23.11.1989

    		 25 51 5450

    24.11.1989 - 23.05.1991

    		 25 52 5525

    24.05.1991 - 23.11.1992

    		 25 53 5600

    24.11.1992 - 23.05.1994

    		 25 54 5675

    24.05.1994 - 23.11.1995

    		 25 55 5750

    24.11.1995 - 23.05.1997

    		 25 56 5825

    24.05.1997 - 23.11.1998

    		 25 57 5900

    24.11.1998 - 09.09.1999

    		 25 58 5975

    09.09.1999 - 20.04.2008

    		 25 60 7000

    01.05.2008 - 31.12.2035

    		 25 61 7200

    KADINLAR

    İşe Başlama Tarihi

    		 Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi

    		 20 Yok 5000

    01.04.1981-08.09.1981

    		 20 38 5000

    09.09.1981-23.05.1984

    		 20 40 5000

    24.05.1984-23.05.1985

    		 20 41 5000

    24.05.1985-23.05.1986

    		 20 42 5075

    24.05.1986-23.05.1987

    		 20 43 5150

    24.05.1987-23.05.1988

    		 20 44 5225

    24.05.1988-23.05.1989

    		 20 45 5300

    24.05.1989-23.05.1990

    		 20 46 5375

    24.05.1990-23.05.1991

    		 20 47 5450

    24.05.1991-23.05.1992

    		 20 48 5525

    24.05.1992-23.05.1993

    		 20 49 5600

    24.05.1993-23.05.1994

    		 20 50 5675

    24.05.1994-23.05.1995

    		 20 51 5750

    24.05.1995-23.05.1996

    		 20 52 5825

    24.05.1996-23.05.1997

    		 20 53 5900

    24.05.1997-23.05.1998

    		 20 54 5975

    24.05.1998-23.05.1999

    		 20 55 5975

    24.05.1999-08.09.1999

    		 20 56 5975

    09.09.1999-30.04.2008

    		 20 58 7000

    01.05.2008-31.12.2035

    		 20 58 7200

    BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…

    25 yılı doldurmasına kalan süre

    		 Prim ödemesi gereken süre Emekli olacağı yaş

    2 yıl ve daha az

    		 25 44

    2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay

    		 25 45

    3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl

    		 25 46

    5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay

    		 25 47

    6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl

    		 25 48

    8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay

    		 25 49

    9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl

    		 25 50

    11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay

    		 25 51

    12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl

    		 25 52

    14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay

    		 25 53

    15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl

    		 25 54

    17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay

    		 25 55

    18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl

    		 25 56

    20 yıldan fazla-21 yıl

    		 25 57

    21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

    		 25 58

    KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…

    20 yılı tamamlamaya kalan süre

    		 Kesenek ödeme süresi Yaş

    2 yıl veya daha az

    		 20 40

    2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az

    		 20 41

    3 yıldan fazla- 4 yıl

    		 20 42

    4 yıldan fazla-5 yıl

    		 20 43

    5 yıldan fazla-6 yıl

    		 20 44

    6 yıldan fazla-7 yıl

    		 20 45

    7 yıldan fazla-8 yıl

    		 20 46

    8 yıldan fazla- 9 yıl

    		 20 47

    9 yıldan fazla-10 yıl

    		 20 48

    10 yıldan fazla- 11 yıl

    		 20 49

    11 yıldan fazla-12 yıl

    		 20 50

    12 yıldan fazla- 13 yıl

    		 20 51

    13 yıldan fazla- 14 yıl

    		 20 52

    14 yıldan fazla- 15 yıl

    		 20 53

    15 yıldan fazla-16 yıl

    		 20 54

    16 yıldan fazla-17 yıl

    		 20 55

    17 yıldan fazla

    		 20 58

    ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE

    25 yılı tamamlamasına kalan süre

    Kesenek ödeme süresi

    Yaş

    2 yıl ve daha az

    25

    44

    2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay

    25

    45

    3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl

    25

    46

    5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay

    25

    47

    6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl

    25

    48

    8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay

    25

    49

    9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl

    25

    50

    11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay

    25

    51

    12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl

    25

    52

    14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay

    25

    53

    15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl

    25

    54

    17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay

    25

    55

    16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl

    25

    56

    20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay

    25

    57

    21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl

    25

    58

    22 yıldan fazla

    25

    60

    SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Sigorta başlangıcı

    		 % 80 üzeri % 60-79 % 40-59
    05.08.1991 ve daha önce 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün

    06.08.1991-05.08.1994

    		 15 yıl - 3600 gün 15 yıl 8 ay- 3680 gün 16 yıl -3760 gün

    06.08.1994-05.08.1997

    		 15 yıl - 3600 gün 16 yıl 4 ay - 3760 gün 17 yıl - 3920 gün

    06.08.1997- 05.08.2000

    		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl - 3840 gün 18 yıl - 4080 gün

    06.08.2000-05.08.2003

    		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl 8 ay - 3920 gün 19 yıl - 4240 gün

    05.08.2003-30.09.2008

    		 15 yıl - 3600 gün 18 yıl - 4000 gün 20 yıl - 4400 gün

    SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Sigorta başlangıcı

    		 % 60 ve üzeri % 50-59 % 40-49
    ?01.10.2008-31.12.2008 15 yıl - 3700 gün 16 yıl - 3700 gün 18 yıl - 4100 gün

    01.01.2009-31.12.2009

    		 15 yıl - 3800 gün 16 yıl - 3800 gün 18 yıl - 4200 gün

    01.01.2010-31.12.2010

    		 15 yıl - 3900 gün 16 yıl - 3900 gün 18 yıl - 4300 gün

    01.01.2011-31.12.2011

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4000 gün 18 yıl - 4400 gün

    01.01.2012-31.12.2012

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4100 gün

    18 yıl - 4500 gün

    01.01.2013-31.12.2013

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4200 gün 18 yıl - 4600 gün

    01.01.2014-31.12.2014

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4300 gün 18 yıl - 4680 gün

    BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Engellilik oranı Sigorta süresi Prim günü
    Yüzde 40-49 18 yıl 4680
    Yüzde 50-59 16 yıl 4320
    Yüzde 60 ve üstü 15 yıl 3960

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