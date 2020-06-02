Sigorta giriş tarihi, emekliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hem emeklilik zamanında hem de emekli maaşında belirleyici oluyor. Son güncellemelere göre 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi yapılmış olan çalışanların bazı avantajları var. Bu avantajlar neler? 1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek? 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Bunun yanı sıra emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksek, bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşük olmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlamış olan kişilerin emekli olabilmesi için;
15 yıllık çalışma süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekir.
1999 tarihinden önce yapılan stajlar sayılmaz.
Sigorta türü fark etmeksizin kişinin herhangi bir prim borcu olmamalı.
Askerliğini 1999 öncesinde yapmış olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine aldırabilirler.
15 yıllık sigortalı olma süresi ve prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarih de emekli olunacak yaş konusunda önem teşkil eder. Kadın ve erkeklerin emekli olacakları yaşlar farklılık gösterir.
EMEKLİ OLURKEN 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN AVANTAJLARI
1999 yılından önce sigortası başlayan kişiler diğer sigortalılara göre büyük fırsatlara sahip oluyor.
Sigortalılık süresini ve prim günü şartlarını tamamladıklarında vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunulur.
Aralıksız çalışan sigortalılar 3600 prim günü esasını tamamlamış sayılırlar.
1999 yılı ve öncesinde sigortaya giriş yapmış olanlar sonraki dönemde giriş yapanlara göre daha yüksek maaş alırlar.
Kadın çalışanlarda:
24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.
Erkek çalışanlarda:
24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında,
24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLMA DURUMUNA DAHİL OLAN SİGORTA GRUPLARI
4A (eski adıyla SSK)
BAĞKUR (4B)
Emekli Sandığı (4C)
SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.
1999 ÖNCESİNDE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİ MAAŞI
2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Gerekli bütün şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanmış bir vatandaşın maaşı en az 1600 TL olarak ödeniyor. 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan bir kişi, 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olan bir kişiyle aynı koşullarda olması durumunda daha yüksek maaş alamıyor.
1999 GİRİŞLİLERİN AVANTAJLARI NELER?
1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların kazanmış olduğu birtakım avantajlar bulunmakta olup bunlardan en önemlisi ise erken emeklilik hakkı olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksek, bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşük olmaktadır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR?
Yukarıda yer alan şartları sağlayan kadınlar 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında; erkekler 56 yaşında,24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında kadınlar 54 yaşında; erkekler 57 yaşında,24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında erkekler 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra erkekler 60 yaşında emekli olabilmektedir. Bu noktada vatandaşlara bağlı olunan sosyal güvence koluna göre değişmekle birlikte en az bin 600 TL emeklilik maaşı ödemesi yapılmaktadır.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?
ERKEKLER
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|09.09.1976 ve öncesi
|25
|Yok
|
5000
|
09.09.1976 - 23.05.1979
|25
|44
|5000
|
24.05.1979 - 23.11.1980
|25
|45
|5000
|
24.11.1980 - 23.05.1982
|25
|46
|5075
|
24.05.1982 - 23.11.1983
|25
|47
|5150
|
24.11.1983 - 23.05.1985
|25
|48
|5225
|
24.05.1985-23.11.1986
|25
|49
|5300
|
24.11.1986 - 23.05.1988
|25
|50
|5375
|
24.05.1988 - 23.11.1989
|25
|51
|5450
|
24.11.1989 - 23.05.1991
|25
|52
|5525
|
24.05.1991 - 23.11.1992
|25
|53
|5600
|
24.11.1992 - 23.05.1994
|25
|54
|5675
|
24.05.1994 - 23.11.1995
|25
|55
|5750
|
24.11.1995 - 23.05.1997
|25
|56
|5825
|
24.05.1997 - 23.11.1998
|25
|57
|5900
|
24.11.1998 - 09.09.1999
|25
|58
|5975
|
09.09.1999 - 20.04.2008
|25
|60
|7000
|
01.05.2008 - 31.12.2035
|25
|61
|7200
KADINLAR
|
İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|
01.04.1981 ve öncesi
|20
|Yok
|5000
|
01.04.1981-08.09.1981
|20
|38
|5000
|
09.09.1981-23.05.1984
|20
|40
|5000
|
24.05.1984-23.05.1985
|20
|41
|5000
|
24.05.1985-23.05.1986
|20
|42
|5075
|
24.05.1986-23.05.1987
|20
|43
|5150
|
24.05.1987-23.05.1988
|20
|44
|5225
|
24.05.1988-23.05.1989
|20
|45
|5300
|
24.05.1989-23.05.1990
|20
|46
|5375
|
24.05.1990-23.05.1991
|20
|47
|5450
|
24.05.1991-23.05.1992
|20
|48
|5525
|
24.05.1992-23.05.1993
|20
|49
|5600
|
24.05.1993-23.05.1994
|20
|50
|5675
|
24.05.1994-23.05.1995
|20
|51
|5750
|
24.05.1995-23.05.1996
|20
|52
|5825
|
24.05.1996-23.05.1997
|20
|53
|5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|20
|54
|5975
|
24.05.1998-23.05.1999
|20
|55
|5975
|
24.05.1999-08.09.1999
|20
|56
|5975
|
09.09.1999-30.04.2008
|20
|58
|7000
|
01.05.2008-31.12.2035
|20
|58
|7200
BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…
|
25 yılı doldurmasına kalan süre
|Prim ödemesi gereken süre
|Emekli olacağı yaş
|
2 yıl ve daha az
|25
|44
|
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay
|25
|45
|
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl
|25
|46
|
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay
|25
|47
|
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl
|25
|48
|
8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay
|25
|49
|
9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl
|25
|50
|
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay
|25
|51
|
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl
|25
|52
|
14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay
|25
|53
|
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl
|25
|54
|
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay
|25
|55
|
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl
|25
|56
|
20 yıldan fazla-21 yıl
|25
|57
|
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl
|25
|58
KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…
|
20 yılı tamamlamaya kalan süre
|Kesenek ödeme süresi
|Yaş
|
2 yıl veya daha az
|20
|40
|
2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az
|20
|41
|
3 yıldan fazla- 4 yıl
|20
|42
|
4 yıldan fazla-5 yıl
|20
|43
|
5 yıldan fazla-6 yıl
|20
|44
|
6 yıldan fazla-7 yıl
|20
|45
|
7 yıldan fazla-8 yıl
|20
|46
|
8 yıldan fazla- 9 yıl
|20
|47
|
9 yıldan fazla-10 yıl
|20
|48
|
10 yıldan fazla- 11 yıl
|20
|49
|
11 yıldan fazla-12 yıl
|20
|50
|
12 yıldan fazla- 13 yıl
|20
|51
|
13 yıldan fazla- 14 yıl
|20
|52
|
14 yıldan fazla- 15 yıl
|20
|53
|
15 yıldan fazla-16 yıl
|20
|54
|
16 yıldan fazla-17 yıl
|20
|55
|
17 yıldan fazla
|20
|58
ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE
|
25 yılı tamamlamasına kalan süre
|
Kesenek ödeme süresi
|
Yaş
|
2 yıl ve daha az
|
25
|
44
|
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay
|
25
|
45
|
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl
|
25
|
46
|
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay
|
25
|
47
|
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl
|
25
|
48
|
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay
|
25
|
49
|
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl
|
25
|
50
|
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay
|
25
|
51
|
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl
|
25
|
52
|
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay
|
25
|
53
|
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl
|
25
|
54
|
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay
|
25
|
55
|
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl
|
25
|
56
|
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay
|
25
|
57
|
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl
|
25
|
58
|
22 yıldan fazla
|
25
|
60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 80 üzeri
|% 60-79
|% 40-59
|05.08.1991 ve daha önce
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|
06.08.1991-05.08.1994
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl 8 ay- 3680 gün
|16 yıl -3760 gün
|
06.08.1994-05.08.1997
|15 yıl - 3600 gün
|16 yıl 4 ay - 3760 gün
|17 yıl - 3920 gün
|
06.08.1997- 05.08.2000
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl - 3840 gün
|18 yıl - 4080 gün
|
06.08.2000-05.08.2003
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl 8 ay - 3920 gün
|19 yıl - 4240 gün
|
05.08.2003-30.09.2008
|15 yıl - 3600 gün
|18 yıl - 4000 gün
|20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 60 ve üzeri
|% 50-59
|% 40-49
|?01.10.2008-31.12.2008
|15 yıl - 3700 gün
|16 yıl - 3700 gün
|18 yıl - 4100 gün
|
01.01.2009-31.12.2009
|15 yıl - 3800 gün
|16 yıl - 3800 gün
|18 yıl - 4200 gün
|
01.01.2010-31.12.2010
|15 yıl - 3900 gün
|16 yıl - 3900 gün
|18 yıl - 4300 gün
|
01.01.2011-31.12.2011
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4000 gün
|18 yıl - 4400 gün
|
01.01.2012-31.12.2012
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4100 gün
|
18 yıl - 4500 gün
|
01.01.2013-31.12.2013
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4200 gün
|18 yıl - 4600 gün
|
01.01.2014-31.12.2014
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4300 gün
|18 yıl - 4680 gün
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|Engellilik oranı
|Sigorta süresi
|Prim günü
|Yüzde 40-49
|18 yıl
|4680
|Yüzde 50-59
|16 yıl
|4320
|Yüzde 60 ve üstü
|15 yıl
|3960