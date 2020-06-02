1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLMA DURUMUNA DAHİL OLAN SİGORTA GRUPLARI

4A (eski adıyla SSK)

BAĞKUR (4B)

Emekli Sandığı (4C)

SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.

1999 ÖNCESİNDE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİ MAAŞI

2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Gerekli bütün şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanmış bir vatandaşın maaşı en az 1600 TL olarak ödeniyor. 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan bir kişi, 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olan bir kişiyle aynı koşullarda olması durumunda daha yüksek maaş alamıyor.