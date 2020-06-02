Karavan otel doldu

ticaretle uğraşan39 yaşındakiErol Asna ile37 yaşındakisigortacı eşiZeliha Asna,geçen yıl İzmir'etaşındı. Karaburunilçesindeyakınlarına ait2 dönümlükaraziye turizmyatırımı kararı alan Asna çifti, bu alanasıcak su ve klima imkanı da bulunan11 metrekarelik 7 karavan yerleştirdi.Coronavirüs sürecinde oteli kapatan, vakasayısının azalmasıyla yeniden açan çift,büyük taleple karşılaştı. Erol Asna, "Talepgeçen seneye göre 3 kat daha arttı"dedi. Covid 19'a karşı gerekli önlemlerialdıklarını belirten Zeliha Asna da "Yazboyu tüm rezervasyonlarımız doldu. Kışrezervasyonları konusunda ise hastalığınseyrine göre bir karar vereceğiz"ifadelerini kullandı.