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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 Gazete
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    Karavan otel doldu

    Girişimci Asna çiftinin İzmir’in Karaburun ilçesinde açtığı 7 karavandan oluşan otel, müşteri yoğunluğu yaşıyor. Covid 19'a karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Zeliha Asna da "Yaz boyu tüm rezervasyonlarımız doldu. Kış rezervasyonları konusunda ise hastalığın seyrine göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

    Karavan otel doldu
    İstanbul'da ticaretle uğraşan 39 yaşındaki Erol Asna ile 37 yaşındaki sigortacı eşi Zeliha Asna, geçen yıl İzmir'e taşındı. Karaburun ilçesinde yakınlarına ait 2 dönümlük araziye turizm yatırımı kararı alan Asna çifti, bu alana sıcak su ve klima imkanı da bulunan 11 metrekarelik 7 karavan yerleştirdi. Coronavirüs sürecinde oteli kapatan, vaka sayısının azalmasıyla yeniden açan çift, büyük taleple karşılaştı. Erol Asna, "Talep geçen seneye göre 3 kat daha arttı" dedi. Covid 19'a karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Zeliha Asna da "Yaz boyu tüm rezervasyonlarımız doldu. Kış rezervasyonları konusunda ise hastalığın seyrine göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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