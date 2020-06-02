Hacker e–posta ile vuruyor

salgını nedeniyle uzaktançalışmalar artınca, şirketlersaldırıya daha açık halegeldi. KOBİ'lere yönelikkimlik avı saldırıları artışgösterirken, siber güvenlikher zamankinden daha önemlioldu.Yapılan bir ankete göre; ABD'li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58'i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktardı. Çalışanların yüzde 37'si şirket hesabından 'hacker'lara 50 bin ile 100 bin dolar aktarırken, yüzde 11'i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporladı. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, Coronavirüs sürecinde e-posta trafiğinin çoğalması ile birlikte hacker gruplarının da oltalama saldırılarını artırdığını belirterek, KOBİ'leri uyardı. Onbinlerce dolar zarara uğramanın sadece tek bir e-posta üzerinden gerçekleşebildiğini ve sonrasında yaşanan itibar kaybının onarımının ise ciddi zamanlar alabileceğini anlatan Akkoyunlu, KOBİ'lerin kimlik avı e-postalarına karşı çalışanlarını bilinçlendirmesi ve etkili siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerektiğini söyledi.