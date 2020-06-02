Hacker e–posta ile vuruyor

Coronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmalar artınca, şirketler saldırıya daha açık hale geldi. KOBİ'lere yönelik kimlik avı saldırıları artış gösterirken, siber güvenlik her zamankinden daha önemli oldu.
YARISI OLTAYA GELDİ
Yapılan bir ankete göre; ABD'li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58'i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktardı. Çalışanların yüzde 37'si şirket hesabından 'hacker'lara 50 bin ile 100 bin dolar aktarırken, yüzde 11'i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporladı. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, Coronavirüs sürecinde e-posta trafiğinin çoğalması ile birlikte hacker gruplarının da oltalama saldırılarını artırdığını belirterek, KOBİ'leri uyardı. Onbinlerce dolar zarara uğramanın sadece tek bir e-posta üzerinden gerçekleşebildiğini ve sonrasında yaşanan itibar kaybının onarımının ise ciddi zamanlar alabileceğini anlatan Akkoyunlu, KOBİ'lerin kimlik avı e-postalarına karşı çalışanlarını bilinçlendirmesi ve etkili siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerektiğini söyledi.
YARISI OLTAYA GELDİ
Yapılan bir ankete göre; ABD'li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58'i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktardı. Çalışanların yüzde 37'si şirket hesabından 'hacker'lara 50 bin ile 100 bin dolar aktarırken, yüzde 11'i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporladı. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, Coronavirüs sürecinde e-posta trafiğinin çoğalması ile birlikte hacker gruplarının da oltalama saldırılarını artırdığını belirterek, KOBİ'leri uyardı. Onbinlerce dolar zarara uğramanın sadece tek bir e-posta üzerinden gerçekleşebildiğini ve sonrasında yaşanan itibar kaybının onarımının ise ciddi zamanlar alabileceğini anlatan Akkoyunlu, KOBİ'lerin kimlik avı e-postalarına karşı çalışanlarını bilinçlendirmesi ve etkili siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerektiğini söyledi.