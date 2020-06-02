E-devlet uygulamasına girip bunu mutlaka kontrol edin! Başınız büyük belaya girebilir! Aman dikkat!

Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.