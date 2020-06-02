Güvenli liman olarak tabir edilen altın fiyatlarında son dönemlerde dalgalı bir seyir görülmeye başlandı. Fiyatların hangi noktaya geleceğini merak edenler özellikle yapılan yorumları okuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Fiyatların hangi göre doğru hareket edeceğini merak eden altın yatırımcıları uzmanların uyarılarını yakından takip ediyor. Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL ise günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR
Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.
KADEMELİ DÜŞÜŞ OLUR
Altının gram fiyatında kademeli düşüşlerin sürebileceğini belirten Memuş, şu tavsiyelerde bulundu: "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum. Bu tahminimi 2 aydır sürdürüyorum. Alımları yüzde 25'lik dilimler halinde yapılmasını, dolarla almanın risk açısından daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim.
Altın alımı için TL'de bekleyenler, nakitlerinin en az yarısını dolar yaparlarsa risklerini azaltmış olurlar. Altın alımı için çok acele edilmemeli. Zaten düğünlerin yüzde 90'ı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Düğün yapacakların acele etmesi gereken bir durum yok. 2 yıl önce 7,20'li seviyelerden dolar alanların zararını kapatmak için 20,5 ay beklediklerini unutmamak gerek. Vergi kararı sonrası döviz ve altın talebinin de azalacağını düşünüyorum."
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.
Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.
DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.
Küresel piyasalar, corona virüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor. Endişeler artsa da ABD'deki olaylar henüz fiyatlara yansımış değil. ABD borsaları dün artıda kapanırken; vadeliler ise hafif ekside seyrediyor.
Uzmanlar, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip corona virüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.