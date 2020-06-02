Güvenli liman olarak tabir edilen altın fiyatlarında son dönemlerde dalgalı bir seyir görülmeye başlandı. Fiyatların hangi noktaya geleceğini merak edenler özellikle yapılan yorumları okuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Fiyatların hangi göre doğru hareket edeceğini merak eden altın yatırımcıları uzmanların uyarılarını yakından takip ediyor. Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL ise günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de