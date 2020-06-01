İkinci El Araç Kredisinde Kredi Kullandırım Oranı

Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusu. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalıdır. Sıfır araçlarda kredi kullandırım oranı fatura değeri 100.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70, 100.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için 100.000 TL'ye kadar olan kısmı için yine %70, 100.000 TL'yi aşan kısmı içinse %50 oranında kredi kullandırılır. 2. el araçlar için de bu oranlar söz konusudur fakat hesaplama aracın kasko bedeli üzerinden yapılır.