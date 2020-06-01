Yat turizminde seferlere bugün yeniden başlanıyor. Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, "Yolcularımız maske ve eldiven takacak. Teknede sosyal mesafe mürettebat tarafından sağlanacak. Bir kısmı ön tarafta, bir kısmı da arka tarafta duracak yolcular, dönüşümlü güneşlenecek" dedi. Günübirlik teknelerin yarı kapasite hizmet vereceğini kaydeden Doğulu, tekne kiralamada geçen seneki ücretlerin geçerli olacağını söyledi.
GEMİLER DE BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz" dedi.
GEMİLER DE BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz" dedi.