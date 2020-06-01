Normalleşme sürecine geçilmesiyle, turizm sezonu da başladı. Seyahat kısıtı sona ererken, sağlık tedbirlerini alan turistik işletmeler faaliyete geçti. Otellerin pek çoğu yerli turiste kapılarını açarken, kalanlar da ay içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Plajlar, oteller ve ören yerleri geniş çaplı önlemlerle ziyaretçileri ağırlayacak. Plajlarda sosyal mesafe düzenlemesi yapılırken, ören yerleri maskeli ziyaretçi alacak. Otellerde de resepsiyondan odalara, restoranlardan havuz ve plaja kadar her yer yeniden düzenlendi. Yerli turisti ağırlamaya hazırlanan turizmciler, yurt dışı uçuşların başlamasını da heyecanla bekliyor, esas hareketliliğin ise Temmuz ve Ağustos'ta olacağını ifade ediyor.
PANDEMİ ZAMMI YOK
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, seyahat kısıtlamasının kalkacağı açıklanır açıklanmaz aranmaya başladıklarını söyledi. Bu sezon Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da yoğunluk beklediklerini anlatan Belge, "Fiyatlar geçen yıl Eylül'de belliydi. Pandemi nedeniyle fiyat artışı yok" dedi.
PANDEMİ ZAMMI YOK
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, seyahat kısıtlamasının kalkacağı açıklanır açıklanmaz aranmaya başladıklarını söyledi. Bu sezon Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da yoğunluk beklediklerini anlatan Belge, "Fiyatlar geçen yıl Eylül'de belliydi. Pandemi nedeniyle fiyat artışı yok" dedi.