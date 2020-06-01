T.C. kimlik no ve dilekçe alın! Devletten 10.000, 15.000 ve 20.000 TL’ye kadar ihtiyaç sahibi ailelere yardım!

FAKİRLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Barınma için duruma göre aylık 317 TL,

Çocuk için sağlık yardımı her çocuk için ayrı ayrı 30 TL,

Eşi vefat etmiş kadınlar için aylık eğer dul maaşı alıyorsa bu para verilmez 250 TL,

Engelli raporu olan vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve engelli raporunda ağır engelli görünüyor ise aylık 1.305 TL bakım maaşı,

Evde 65 yaş üstü olanlara aylık 601 TL,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlı ve engellilere özel olarak bazı beldelerde temizlik ve haftalık yemek yardımı,

KIZILAY EYLEM PLANI HAZIRLADI

Kızılay afet ve salgın hastalıklar dönemi için temin ettiği gıda destek paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Ayrıca hijyen malzemelerinin bulunduğu 100 bin koliyi de yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli ailelere de 400 TL maddi yardımda bulunacak.