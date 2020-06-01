Pandemi başvuru ve sonuç linki! Herkese hemen bin lira! Sosyal destek yardımı yattı mı, ne zaman verilecek?

Vatandaşların yararlandığı sosyal destek başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler yardımları alıyor. Daha önce 4.4 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılırken şimdi 3.fazda ihtiyacı olanlara ki 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un ödemelerin yapılmaya başlandığını açıklamasının ardından "pandemi sosyal destek sonuç sorgulama" araması internet üzerinden sorgulanmaya başladı. İşte henüz başvurmamış olanlar için 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK
Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.
1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI
1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.
1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1000 TL nakdi yardım başvurusu aşağıdaki linkten yapılıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
E-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
KİMLER NASIL HAK KAZANACAK
*İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
*15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
*4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi doğrultusunda daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.