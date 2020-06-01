İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2 yaş altı çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği için başvurular sürüyor. Anneler, 32 aya varan süreyle aylık bin 522 liralık bakıcı desteği alabiliyor... Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi.
✖ BAŞVURU tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de
✖ BAKICININ tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.
✖ DESTEKTEN çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca faydalanılabiliyor.
ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK
Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi. Ayrıca, başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.
TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI
Çalışan annelere destek olmak ve eğitimli bakıcıları teşvik etmek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın fonladığı proje kapsamında, çalışan annelerin iş ve yaşam dengesine katkı sağlanması, çocukların sigortalı ve eğitimli bakıcılar tarafından bakımının yapılması hedefleniyor.
Proje ile ayrıca kadınların iş gücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak ve ebeveynlerin çocuklarını sigortalı, eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları da amaçlanıyor. Proje kapsamında, bakıcı ve çalışan annelere toplam 25 milyon 472 bin euroluk mali destek aktarılması planlanıyor.
Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi. Projede sigorta yaptırılan 0-36 yaş çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Anneanne, babaanne dışındaki teyze, hala, yenge, kuzen gibi diğer kadın akrabalar da sigortaları yaptırılarak bakıcı olarak çalıştırılabilecek.
Bu kapsamda bakıcılarda üniversite onaylı sertifikalar, halk eğitim merkezi sertifikaları, meslek liseleri veya üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü diplomaları olması şartı aranacak. Projeden yararlanmak isteyen bakıcıların uzaktan eğitim yoluyla proje şartlarını yerine getirebilecekleri de kaydedildi.