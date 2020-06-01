Halkbank kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yerini aldı. Yapılan son dakika açıklamasında yeni desteklerin hayata geçirileceği duyuruldu. 2 Haziran'dan itibaren konut kredisi faiz oranı 0,64, 5 Haziran'dan itibaren yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere taşıt kredisi faiz oranı %0,49 - %0,69 olacak. İşte Halkbank taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
2 Haziran'dan itibaren konut kredisi faiz oranı 0,64, 5 Haziran'dan itibaren yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere taşıt kredisi faiz oranı %0,49 - %0,69 olacak.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak. Faiz oranı 0,64 olacak.
Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
HALKBANK
Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye, kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulmuş bir devlet bankasıdır. Banka, 1933 yılında faaliyete başlamıştır. 128.480 milyon Turkish lira symbol 8x10px.png aktif büyüklüğü ile dünyanın büyük 159. bankasıdır.