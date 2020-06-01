606 bin esnafa kredi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugünden itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkanla esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz" dedi. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketiyle esnafa çok önemli destekler sağlandığını anlatan Pekcan, "Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi kapsamında 606 bin 545 esnafa 15 milyar 35 milyon lira kredi kullandırıldı. Halkbank tarafından Covid- 19 nedeniyle ötelenen ya da yapılandırılan toplam kredi taksit tutarı 3.5 milyar lira, bu imkanlardan yararlanan esnaf sayısı da 374 bin 674 oldu" diye konuştu.