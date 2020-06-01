FAİZSİZ NAKİT İMKANI

Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Emekliler isterse daha az tutarda da kredi kullanabilecek.

Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde yapılacak. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler direkt olarak hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Her iki sistem de emeklileri rahatlatacak.