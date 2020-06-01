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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 00:51
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    • 02.06.2020 00:51
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    2020 Haziran ayı 'li KPSS şartsız personel-memur alımı başvuru şartları ve ilanları: Binlerce asker ve öğretmen alınacak!

    Haziran ayının gelmesi ile kamuya personel alımları yapılacak. Mayıs ayında da oldukça yoğun bir şekilde yayımlanan ilanlara başvurular Haziran ayı itibari ile de devam edecek. Ayrıca yeni ilanlar için de başvuru süreci başlayacak. Peki ilgili ilanlara hangi adaylar başvuru yapabilecek? Sınav şartı var mı? şartı var mı? Hangi kurum kaç kişi alacak? Nasıl başvuru yapılacak? Haziran ayında yapılacak memur personel Asker Alımları ve Öğretmen alımları için bazı kadrolarda KPSS şartı aranıyor. Askeri Alımlarda YKS puan durumu ele alınarak tercihler yapılacak olup diğer alımlarda KPSS şartı aranıyor.

    2020 Haziran ayı personel-memur alımı başvuru şartları ve ilanları

    Haziran ayı itibari ile kamuya yeni ilanlar yayımlanarak 50 bin üzerinde Askeri Personel, Kamu Personeli ve Memur alımı yapılacağı belirtildi. Şartlar ve kadrolar? Günümüzde Devlet bünyesi altında hizmet veren ve iş olanağı sağlayan önemli bakanlıklar ve kamu kurumları istihdam Sağlayacak. Ülkemizde Korona virüs nedeni ile alımlar azalmıştı. Ancak Normalleşme süreci ile de kamuya yeni alım ilanları yayımlandı. Özellikle Personel, İşçi, Asker, Öğretmen, Memur alanlarında yapılacak. Ancak alımlar için adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor.

    Yeni İlanlar Yayımlanmaya Devam Ediyor

    Günümüzde Devlet bünyesi altında hizmet veren ve iş olanağı sağlayan önemli bakanlıklar ve kamu kurumları istihdam Sağlayacak. Ülkemizde Korona virüs nedeni ile alımlar azalmıştı. Ancak Normalleşme süreci ile de kamuya yeni alım ilanları yayımlandı. Özellikle Personel, İşçi, Asker, Öğretmen, Memur alanlarında yapılacak. Ancak alımlar için adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor.

    Kimler Haziran Ayı Memur Personel İlanlarına Başvuru Yapabilecek?

    Haziran ayında Memur Alımı 2020 ilanları ile 50 bin üzerinde alım yapılacak. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak alımlara değinirsek 30 bin üzerinde alım yapılacağı açık iş pozisyonlarından görülüyor. Peki şartlar nedir? Hangi kurum kaç kamu personeli alacak?

    Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak,
    Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
    gibi nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki genel niteliklerdir.

    KPSS Şartı Var Mı?

    Haziran ayında yapılacak memur personel Asker Alımları ve Öğretmen alımları için bazı kadrolarda KPSS şartı aranıyor. Askeri Alımlarda YKS puan durumu ele alınarak tercihler yapılacak olup diğer alımlarda KPSS şartı aranıyor.

    Özellikle Lise mezunları için KPSSp94 aranıyor. Ön Lisans mezunları için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gerekiyor.

    Sınav Şartı Var mı?

    İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda KPSS şartı talep edilmiyor ancak Sözlü / mülakat sınavı yapılmaktadır. Diğer Memur alımları içinde Sınav şartı var. Sadece sözleşmeli personel ve Sağlık Personeli alımlarında Sınav şartı aranmayacaktır.

    Askeri Alımlarda ve Öğretmen Alımlarında Merak Edilenler:

    Öğretmen Alımları Ne Zaman?

    Kamuya 20 bin Öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması iin başvuru süreci 01 Haziran 2020 itibari ile başlamış oldu.

    Askeri Alımlar Ne Zaman?

    Askeri alımlar için Milli Savunma Bakanlığı subay ve astsubay tercihleri 01 Haziran 2020 tarihi ile başlıyor. MSÜ Subay Astsubay Sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. YKS ise 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde girilecek.

    Nasıl Başvuru Yapılır?

    Haziran ayı memur personel alımı başvuruları ve Öğretmen alımı için başvurular İnternet ortamında yapılacak. Ancak alım sayısı yüksek olmayan alımlar için başvurular istenen belgeler ile birlikte sisteme yüklenecektir. Ancak şu anda bulunduğumuz virüs döneminde başvuruların İnternet ortamında yapılması en uygun olandır.

    Haziran Ayı Başvuru İlanları

    SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

    400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    12 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    SARIOĞLAN (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    200 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

    8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    BİLGEM 5 PERSONEL ALACAK

    JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ

    48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAYNAK: İşinolsa
    Haberler Ekonomi 2020 Haziran ayı KPSS'li KPSS şartsız personel-memur alımı başvuru şartları ve ilanları: Binlerce asker ve öğretmen alınacak!
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