Sınav Şartı Var mı?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda KPSS şartı talep edilmiyor ancak Sözlü / mülakat sınavı yapılmaktadır. Diğer Memur alımları içinde Sınav şartı var. Sadece sözleşmeli personel ve Sağlık Personeli alımlarında Sınav şartı aranmayacaktır.

Askeri Alımlarda ve Öğretmen Alımlarında Merak Edilenler:

Öğretmen Alımları Ne Zaman?

Kamuya 20 bin Öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması iin başvuru süreci 01 Haziran 2020 itibari ile başlamış oldu.