Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın tarihi konut kredisi paketi büyük ilgi gördü. Bu anlamda birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Daha önce kredi çeken vatandaşlar ise konut kredisi yapılandırması müjdesi bekliyor. Konut kredisi yapılandırması için henüz bir açıklama yapılmadı. Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması. Konut kredisi yapılandırma nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ FAİZİ 0,64'E İNİYOR
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
SIFIR KONUTLAR İÇİN KREDİ ORANLARI
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır."
Konut kredisi başvuruları yarından itibaren şubelere yapılabilecek.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Daha önce kredi çeken vatandaşlar ise konut kredisi yapılandırması müjdesi bekliyor. Konut kredisi yapılandırması için henüz bir açıklama yapılmadı. Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
Konut kredisi yapılandırma 2018, üç farklı durumda yapılabilmektedir. Bunlar şöyledir:
– Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.
– Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
– Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya müracat ederek ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
Bunlardan hangisinin size uygun olup olmadığını belirleyerek bu yönde başvuru yapabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MASRAFLARI NE KADAR?
Konut kredinizi yeniden yapılandırmak istediğinizde banka bazı masrafları sizden talep edebilmekte. İşte, konut kredisi yeniden yapılandırma masrafları:
Erken kapatma cezası
Yüksek faizli kredi kapatılacağı için banka bu farkı isteyebiliyor. Özellikle konut kredilerinde 6 Mart 2007'den sonra (Mortgage Yasası yürürlüğe giriş tarihinden önce ) kredi kullananlar yüzde 2 oranında ceza ödemek durumunda kalabiliyor.
Kredi masrafları
Yeni bir kredi açılacağı için başlangıçta istenen masraflar tüketiciden tekrar isteniyor (dosya ücreti, sigorta ücreti ve diğer masraflar gibi) Kredi kullanılan bankadan yeniden yapılandırma yapıldığında banka, bazı masrafları istemeyebilir.