TOKİ tarafından yeni fırsatlar duyurulmaya devam ediyor. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ yüzlerce daireyi satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlarla satışlara başlayacak. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Önümüzdeki aylara kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. İşte il il satışa sunulan daireler detayları takvim.com.tr'de. İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.
TOKİ BAŞKANLIĞI 2+1 KONUT SATIŞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yayımladığı duyursunda söz konusu satışlar için belirlenen fiyatın 103 bin TL olduğunu duyurdu. 2+1 olarak satışa çıkarılan konutların brüt yaklaşık 74 metrekare net ise 58 metrekare olduğunu duyuran kurum ödeme seçeneklerini de açıkladı.
TOKİ SATIŞI DEVAM EDEN KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU
İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.
DETAYLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)
ÖDEME KOŞULLARI
Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.
Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.
Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları ile Kuzey Kent 341 Konut Projesinde yer alan villa ve İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.
Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.
Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.
Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.
İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu
43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya
10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya
7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis
1 daire
Hatay
70 daire
Kars
9 daire
Samsun
147 daire
Ankara
629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir
3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat
4 daire
Sinop
4 daire
TOKİ Başkanı Bulut'tan konut kampanyalarıyla ilgili açıklama
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan kampanyalar ve dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasında TOKİ'nin devletin girişimci ve üretici kuruluşu olduğunu ifade eden Bulut, "Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlarımız için yıllardır 'bir dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bu yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımızın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması demektir" dedi.
Öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacağız" açıklamaları doğrultusunda dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu belirten Bulut, TOKİ'nin vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayarak sosyal devletin en önemli yansıması ve vatandaşlar için dost eli bir kuruluş olduğunu kaydetti. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerini sürdüklerini bildiren Bulut, dar gelir grubundaki vatandaşlara dönük konut projelerinin yanında başta şehit yakını ve gaziler olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşları TOKİ çatısı altında yuva sahibi yaptıklarını söyledi.
100 BİN KONUTUN TEMELLERİ ATILMAYA BAŞLANDI
2019 yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Bulut, ilk kampanyanın 5 Mart 2019 tarihinde 50 bin sosyal konutu kapsayan 67 ilde 140 proje ile başlatıldığını ifade ederek, kampanyanın TOKİ tarihinde tek seferde 50 bin konut ile düzenlenen ilk kampanya olduğunu vurguladı. Kampanyaya vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini, toplamda 638 bin başvuru olduğunu ve konutların inşaatının hızla devam ettiğinin altını çizen Bulut, ikinci kampanyada 50 bin konutu 100 bin konuta çıkardıklarını ve hedefi daha da yukarı taşıdıklarına vurgulayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 100 bin sosyal konut kampanyasının başlatıldığını aktardı. 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu anımsatan Bulut, 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını bildirdi.
İSTANBUL'DA 164 BİN 105, ANKARA'DA 83 BİN 645 KONUT
Şehirlerin konut ihtiyacına göre belirlenen sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bulut, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'da 164 bin 105 konutun 153 bin 59'unu tamamladıklarını, 11 bin 46 konutun ise yapımının devam ettiğini belirtti. Ankara'da ise 83 bin 645 konutun yapımına başladıklarını hatırlatan Bulut, konutlardan 80 bin 911'ni tamamladıklarını, 2 bin 734'ünün yapımının ise devam ettiğini kaydetti.
MAHALLE KÜLTÜRÜ VE YATAY MİMARİ ÖN PLANDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim kültürümüzün şehirlerinde, zenginle fakir aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir" sözünden hareketle geleneksel semt kültürünü geliştiren mahalle konsepti ve yöresel kent dokusuna uygun konut projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Bulut, "Bizi biz yapan güçlü komşuluk ilişkileri ve yüksek dayanışma kültürümüzü mimari felsefimizin odağına alarak; semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu, doğal çevre, altyapı, fiziki ve sosyal ihtiyaçları karşılayan ayrıntılı bir planlama doğrultusunda Mahalle Kültürünü yaşatan yeni projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.
Az katlı konut üretimini benimseyen yatay mimari anlayışıyla konutlar ürettiklerini ifade eden Bulut, "Mahalle ve sokak kültürümüzü yöresel kimlik ve özgün değerleriyle öne çıkarıyoruz, şehirlerimizi tüm renkleriyle yeniden canlı kılıyoruz. TOKİ olarak modern mimari ile yöresel mimarinin izlerini buluşturarak şehirlerimizi yerel değerleriyle geleceğe taşıyoruz" açıklamasında bulundu.TOKİ Başkanı Bulut, Bakanlığın hedefleri kapsamında idare olarak her yıl 100 bin yeni sosyal konutu hayata geçireceklerini vurguladı.