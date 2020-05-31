Emeklilere ek ödeme açıklaması. Ocak 2020'de emeklilerin maaşına enflasyon zammı yapılmıştı. Pandemi sürecinde ise en düşük emekli maaşı 1500 TL seviyesine çıkarılmıştı. Emeklilere yapılan ödemelerden birinin daha arttırılması gündemde. Bu anlamda emekliler, ek ödeme, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. Yılda 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu alan emeklilerin hesabına, vergi iadesinin yerini alan ek ödeme sistemiyle de her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında para yatırılıyor. Emekliler, günümüzde ek ödeme oranının düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Yüzde 4 'lük ek ödeme tutarı yüzde 10 seviyesine çıkarılırsa SSK ile Bağ Kur emeklilerinin en yüksek ödemesi 241 TL 'den 602 TL seviyesine çıkacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE 361 TL
Söz konusu talep iletildi. Eğer söz konusu talep yürürlüğe girerse emeklilere yapılan ek ödeme tutarlarında artış yaşanacak. Yüzde 4 'lük ek ödeme tutarı yüzde 10 seviyesine çıkarılırsa SSK ile Bağ Kur emeklilerinin en yüksek ödemesi 241 TL 'den 602 TL seviyesine çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilebilecek. Talebin iletilmesi sonrası bu konuda değerlendirme yapılacak. 2 Haziran 2020 günü Meclisin toplanmaması sonrası konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
EMEKLİ ZAM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
EMEKLİ SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAAŞA GÖRE FARKLI
Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek. Ek ödemede artış formüllerinden biri de çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi'ne eşitlenmesi. Buna göre ise emekliler aylık 220-375 lira ek ödeme alabilecek.
TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.
TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Emekliye hesaplı tatil! Emeklilere özel otel ve ulaşım kampanyaları gündemde...
COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde istihdamı, vatandaşın gelirini korumak ve işletmeleri ayakta tutmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçiren hükümet, normalleşme sürecinde de desteklerine devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği destek paketleri büyük heyecan yarattı. Konuttan otomotive, turizmden beyaz eşya ve mobilyaya kadar pek çok alanda vatandaşlara ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlanırken; bu sektörler de desteklenmiş olacak.
3'LÜ FIRSAT
Destekler arasında emeklilere tatil kolaylığının da yer alması bekleniyor. Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu bankaları tarafından turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek. Bankaların atacağı bu adımlara, turizmcilerin de katılması ve emeklilere sunulan tatil fırsatının büyümesi bekleniyor. Seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından emeklilere özel indirimli tatil kampanyalarının devreye alınabileceği, ayrıca ulaşımda da avantajlı fiyatların sunulabileceği ifade ediliyor. Detayların önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtilirken, bu sayede emekliler hesaplı tatil yapabilecek.