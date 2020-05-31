Yaklaşık 25 yıldır market ve alışveriş sektöründe faaliyet gösteren Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Peki Şok Market'te indirim günü hangi gün? Şok Market saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Şok Ucuzluk Marketleri her hafta değişen listesi ile; et, meyve-sebze, kuru gıda, meşrubat, deterjan, kağıt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında toptan fiyatına ve günlük indirimlerle sunmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
ŞOK MARKET İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜN?
Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Şok Marketler her hafta çarşamba günleri hazırlanan aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri çok özel fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.
ŞOKTA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?
3 Haziran 2020 Şok Aktüel Kataloğu ile müşterilere sunacağı kampanyalı ürünlere baktığımızda Tatil planları yapanların özellikle ilgi göstereceğini düşündüğümüz fırsat ürünleri Tatilin keyfini çıkarmak için Şok Yeterde Artar etiketi ile satışa sunulacak. İşte; Şok Aktüel 3 Haziran 2020 kataloğu ilk sırasında Taşıma Çantalı, 600 denye kumaş ve bardak bölmesi ile Kamp Sandalyesi 42,95 TL. Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 42,95 TL. 2 yıl garantili 3 Kişilik Salıncak 269 TL. üstelik bu ürünler Şok Aktüel Kataloğu kampanya avantajı olarak kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile sizlere sunulacak.
Şok Market kampanyaları içinde Bestway Markası ile Baskılı 3-6 yaş grubu için Deniz Kolluğu 8,99 TL. Baskılı 5-12 yaş grubu için Deniz Kolluğu 9,99 TL. Can Yeleği 17,95 TL. Baskılı Deniz Simidi 7,99 TL. Neon renk Deniz Simidi 12,95 TL. Deniz Simidi 91 cm çapında 19,95 TL. Şık tasarım ve renkleri ile dikkatlerinizden kaçmayacak olan Şok 3 Haziran 2020 Kataloğu bu hafta Deniz ürünleri devamında yine Bestway markası ile tamir kiti dahil olarak satılacak olan 282 lt Şişme Havuz 49,90 TL.
Yine 167 lt Şişme Havuz 39,95 TL. Deniz Yatağı 34,95 TL. El Pompası 11,95 TL. Değişik renk ve modellerde Hacı Yatmaz 24,95 TL. UV korulamlı ayarlanabilir 3-6 yaş Deniz Gözlüğü 7,99 TL. UV korumalı ayarlanabilir 7-13 yaş Deniz Gözlüğü 9,99 TL. 14 yaş ve üzeri Deniz Gözlüğü 14,95 TL. Şnorkel Seti 29,95 TL. indirimli fiyatları ile 3 Haziran 2020 Çarşamba günü reyonlarda sizlere sunulacak olan Şok Aktüel Ürünleri diyebiliriz.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.