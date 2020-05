Yaklaşık 25 yıldır market ve alışveriş sektöründe faaliyet gösteren Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Peki Şok Market'te indirim günü hangi gün? Şok Market saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Şok Ucuzluk Marketleri her hafta değişen listesi ile; et, meyve-sebze, kuru gıda, meşrubat, deterjan, kağıt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında toptan fiyatına ve günlük indirimlerle sunmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.