Şok Market kampanyaları içinde Bestway Markası ile Baskılı 3-6 yaş grubu için Deniz Kolluğu 8,99 TL. Baskılı 5-12 yaş grubu için Deniz Kolluğu 9,99 TL. Can Yeleği 17,95 TL. Baskılı Deniz Simidi 7,99 TL. Neon renk Deniz Simidi 12,95 TL. Deniz Simidi 91 cm çapında 19,95 TL. Şık tasarım ve renkleri ile dikkatlerinizden kaçmayacak olan Şok 3 Haziran 2020 Kataloğu bu hafta Deniz ürünleri devamında yine Bestway markası ile tamir kiti dahil olarak satılacak olan 282 lt Şişme Havuz 49,90 TL.