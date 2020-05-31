Kamuda çalışanlar için genelge: Kronik rahatsızlığı olana idari izin

Sağlık Bakanlığı ve MİT Başkanlığı hariç, kamuda yönetici kadroda olmayan 60 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan çalışanlar, idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre; idari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek. Kamu kuruluşlarınca bu süreçte çalışma mekanları, yemekhane, servis ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.