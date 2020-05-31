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    • Ekonomi
    • 31.05.2020 Gazete
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    Kamuda çalışanlar için genelge: Kronik rahatsızlığı olana idari izin

    ve Başkanlığı hariç, kamuda yönetici kadroda olmayan ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan çalışanlar, idari izinli sayılacak. 'ne göre; idari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

    Kronik rahatsızlığı olana idari izin
    Sağlık Bakanlığı ve MİT Başkanlığı hariç, kamuda yönetici kadroda olmayan ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan çalışanlar, idari izinli sayılacak. 'ne göre; idari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek. Kamu kuruluşlarınca bu süreçte çalışma mekanları, yemekhane, servis ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.
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