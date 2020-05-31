EYT ile ilgili gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşın gözü kulağı EYT haberlerinde. EYT yasası ile yaşanan gelişmeler vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Peki EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT yasası kimleri kapsayacak? 3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar yasalar ile belirlenmiştir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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