EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VAR MI?

Aradan geçen uzun süreye rağmen ne yazık ki emeklilere faizsiz kredi son dakika gelişmesi yaşanmadı ve kredi paketi sadece hükümet tarafından verilen bir vaat olarak kaldı. Yani yerine getirilmeyen vaatler arasına katıldı.

İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.

Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.