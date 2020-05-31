Bankalar, çeşitli nedenlerle ödenemeyen kredi ve kart borçlarını 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu şirketler de sistemin bir parçası. Bir başka deyişle faaliyetleri yasal ve sıkı denetime tabi. Sizin de uzun süredir ödeyemediğiniz borçlar varsa, bu yasal şirketlere devredilmiş olabilir. Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, kart aldığınız veya kredi kullandığınız yani borcunuz olan bankanıza danışın.

Banka, borcu varlık yönetim şirketlerine devrettiyse borcun devredildiği şirketin bilgilerini tüketici ile paylaşır.