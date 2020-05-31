Anlık gram, çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bu anlamda vatandaşların merak ettiği çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Altına yatırım yapılır mı? Soruları oluyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı!
Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
5 AYDA %35 KAZANÇ
İslam Memiş, 2020 yılına bin 517 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatının bin 765 dolara yükselerek 5 ayda yüzde 16,5 değer kazandığını belirterek, 2020 yılına 291 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ise 396 liraya yükselerek 5 ayda yüzde 35 değer kazandığını söyledi. Altının onsundaki düşüşlerin devam edeceği tahmininde bulunan Memiş, "Teknik olarak bin 700 dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli olarak bin 680-bin 650-bin 630 dolar seviyelerini takip edeceğim. Küresel borsalarda beklediğim ikinci satış dalgası gerçekleşirse, borsa yatırımcıları ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabilirler" diye konuştu. Altın gram fiyatının 1 yıllık kazancını 5 ayda verdiğini kaydeden Memiş, "Ondan dolayı bu yükselişlerin köpük olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının Çarşamba günü 367 liraya gerilediğini gördük" dedi.
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü.
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs salgını endişesi, küresel ekonomilerde daralmaya, merkez bankalarının genişlemeci politikalarına, altın fiyatlarının da agresif yükselişlerine neden oldu. Ancak dünyada salgın vaka sayılarının azalması, yasakların bitmesi, piyasalarda iyimserliğin sürmesi beraberinde altın fiyatlarının bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Düğün yapmak için heyecanla bekleyen aileler ile tasarruf için altın almak isteyen vatandaşlar, "fiyatlar daha da düşüş sürer mi? Bu fiyatlardan altın alalım mı?" sorularını soruyor.
GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR
Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.
KADEMELİ DÜŞÜŞ OLUR
Altının gram fiyatında kademeli düşüşlerin sürebileceğini belirten Memuş, şu tavsiyelerde bulundu: "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum. Bu tahminimi 2 aydır sürdürüyorum. Alımları yüzde 25'lik dilimler halinde yapılmasını, dolarla almanın risk açısından daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Altın alımı için TL'de bekleyenler, nakitlerinin en az yarısını dolar yaparlarsa risklerini azaltmış olurlar. Altın alımı için çok acele edilmemeli. Zaten düğünlerin yüzde 90'ı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Düğün yapacakların acele etmesi gereken bir durum yok. 2 yıl önce 7,20'li seviyelerden dolar alanların zararını kapatmak için 20,5 ay beklediklerini unutmamak gerek. Vergi kararı sonrası döviz ve altın talebinin de azalacağını düşünüyorum."
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.