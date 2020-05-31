Gelecek hafta marketlerde satışa sunulacak aktüel katalog ürünlerini merak edenler bu ürünleri inceleyerek fırsatlardan yararlanmak istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM gelecek hafta yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunacak. Firmanın internet sitesinde BİM 2-5 Haziran Salı aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, Salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.