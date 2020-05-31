Bankalar, tahsil edemediği 2 milyondan fazla müşterinin borcunu varlık yönetim şirketine devretti. Devredilen tutar 51 milyar lira. Bu borç baki. Yani kaçış yok. Bir şekilde karşınıza çıkacaktır. O yüzden durumunuz el veriyorsa bağlantıya geçip kapatma yollarını aramanızda fayda var. Banka borcu devrettikten sonra artık muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor. Borcunu ödeyecek kişinin daha önce borçlu olduğu bankayla bir ilişkisi kalmıyor. Borç varlık yönetim şirketine yasal olarak bütünüyle devredildiğinden muhatap varlık yönetim şirketi oluyor.