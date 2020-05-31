EYT'de sonuç çıkacak mı? 3600 günden hemen emeklilik sistemi EYT'liler için görüşülecek mi? Soruları gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Başkan Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. Çalışanlar iş hayatına giriş yaptıkları andan itibaren "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap ararlar. Tüm çalışan illa ki bir kerede olsa emeklilik zamanı hesaplaması ve sorgulamalarını yapmışlardır. Devlet tarafından çalışanlara yaşlandıkları dönemde rahat etmeleri için verilen emeklilik hakkında sigorta başlangıcı 1999 ve öncesinde ait olanlar için erken emeklilik müjdesi verildi mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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