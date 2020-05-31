2.500 kadın polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın bir zaman önce 3 bin kadın polisin istihdam edildiğini belirterek, "Buna rağmen Türkiye'deki kadın polis sayısı Avrupa ortalamasına göre düşük. Bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşünüyoruz" dedi. Bekçi alımlarıyla ilgili de Soylu, "26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına tamamlayabiliriz" diye konuştu. Bakan Soylu, "Emniyete ek gösterge sözünü şu salgın dönemi ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.