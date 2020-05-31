Memur ve emeklilerin Temmuz 2020 maaş zammı için kritik açıklama geldi. Yayımlanan beklenti anketine göre Temmuz 2020 'de memur ile emeklilerin alması beklenen zam oranına yer verildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecek. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 3.16 çıkarken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki tahminler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 4.4 olabileceğini gösterdi. Bu durumda memurların, emeklilerin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
MEMUR MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM
Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Yılın ilk 6 ayı toplam TÜFE 'si yüzde 4 'ü geçerse bu oranda memurlar enflasyon farkı alacak.
EMEKLİ ZAM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlk 4 aylık TÜFE açıklandı. Açıklanan TÜFE rakamları şu şekilde:
Ocak TÜFE'si yüzde 1,35
Şubat 2020 TÜFE'si: 0,35
Mart 2020 TÜFE'si 0,57
Nisan ayı TÜFE'si 0,85
Toplam TÜFE 3.12 oldu.
Beklenti anketine göre ise memurlara 4,41 'lik bir maaş zammı çıktığı görüldü.
EMEKLİLER
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası 'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak görülüyor.
Beklentiye göre emekliler yüzde 4.41 'lik zam alacak. Bu zamma göre 276 TL 'ye kadar maaş zammı alacak.
ZAM İÇİN MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR
Temmuz 2020 maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.
EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?
Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.
TÜED GÜNDEME GETİRDİ
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
SGK, SSK ve Bağkur'lular emekli maaşınız iptal olabilir!
Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir.
Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.
FİİLEN ÇALIŞMAYAN İŞÇİYİ BİLDİRMEYİN
Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor. Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor.
Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor.
EMEKLİ SAYISI 2017'DE 12 MİLYONA YAKLAŞTI
Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100'ü yaşlılık, 6 bin 424'ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye emekli aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165 bin 689'u SSK, 21 bin 6'sı Bağ-Kur, 45 bin 405'i ise Emekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11 milyon 971 bine ulaştı.
BAĞKUR'DAN SSK'YA GEÇİŞ NASIL OLUR?
BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak için en önemli sebeplerden biri; SSK'dan emekli olan vatandaşların emekli aylıkları, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir farklılık gösterir ve emekli aylıkları da bu yüzden daha fazladır.
Daha erken emeklilik
BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçip emekli olmak sürecinde bir diğer avantaj ise daha erken emeklilik imkanıdır. Erken emeklilik kapsamında SSK'dan emekli olan vatandaşlar, BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlara göre 10 yıla kadar daha erken emekli olma şansına sahip. Ancak burada unutulmaması gereken şey; bu durum 2000 ve öncesi girişli vatandaşları kapsamaktadır.
Daha az prim ödeme
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçip emekli olmak istenmesinde bir diğer etken de daha az prim ödeme imkanıdır. Bu durumda, BAĞ-KUR'lular 9000 gün prim ödeyip emekli olabilmekteyken, SSK'lılar 5000 ile 7200 gün arasında prim ödeyerek daha az prim ödeyip emekli olma şansına sahipler
.