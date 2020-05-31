Erken emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Bu anlamda 1999 öncsinde sigorta girişi olanlar oldukça şanslı olabiliyor. Bu anlamda

1999 tarihi öncesinde sigortası başlayan vatandaşlar erken emeklilik koşullarından yararlanabiliyor. 3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Sigorta başlangıç tarihinin yanında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün tamamlanması da istenilen şartlar arasında yer alıyor. SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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