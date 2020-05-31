Sigorta giriş tarihi, emekliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hem emeklilik zamanında hem de emekli maaşında belirleyici oluyor. Son güncellemelere göre 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi yapılmış olan çalışanların bazı avantajları var. 1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek? Binlerce çalışan ne zaman emekli olacağına dair sorgulamalarını en az bir sefer olmak üzere mutlaka yapmışlardır. Emeklilik çalışanların en büyük hayali ve yaşlandıklarında hayatlarını devam ettirmek için gerekli olan maddi ödenekleridir. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; yaş, sigortalılık süresi, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi dikkate alınır. Sigorta giriş tarihi 1999 ve öncesinde olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışanlara erken emeklilik yolu açılmıştır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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