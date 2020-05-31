Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolar talebinin azalmasıyla kur yüzde 1'den fazla düşerek 6,80'den 6,69'a kadar çekildi ancak burada kalıcı olamadı. Dolar/TL bugün büyüme rakamlarının ardından 6,82'den işlem görüyor. 7 TL bandının üstüne çıktıktan sonra düşüş eğrisine giren dolarda düşüş sürecek mi? Uzmanların dolar tahminleri ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası'nın aldığı dünkü faiz kararının ardından dolar/TL kurundaki düşüş hızla sürüyor. Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir Peki, 1 Haziran dolar kuru ne kadar?
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü
Ekonominin, corona virüs etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği Ocak-Mart döneminde yüzde 5.2 büyümesi bekleniyordu.
Türkiye, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.
ABD, ÇİN'E YÖNELİK YAPTIRIM HAZIRLIĞINDA
ABD, Hong Kong üzerindeki kontrolu arttırma çabaları kapsamında onayladığı ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin'e yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Başkan Trump, Çin konusuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,85'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,80'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.
Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Dışarıya TL çıkışının yasaklanmış olması,
3 yabancı bankaya BDDK tarafından alınan tedbir kararı ve cezalandırılacağının söylenmesi,
Bu kararların swap işlemleri ile manüpalitif eylemler yapmak isteyen bankaları caydırması,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından G20 ülkeleri ile swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünün söylenmesi,
İç piyasada yatırımcıların swap anlaşması beklentisini fiyatlaması,
Amerikan ekonomisi için açıklanan verilerin beklentilerden çok daha fazla kötü çıkması,
Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell tarafından yapılan negatif faiz açıklaması.
SWAP İDDİASI
Piyasalardan alınan bilgilere göre dolar kurunda yaşanan düşüşün swap anlaşması iddiası ile yaşandığı bildirildi. Gündemde yer alan haberlerde İngiltere ve Japonya ile Swap anlaşmasına varıldığı bildirildi. Bu iddialar sonrası dolar kuru sert şekilde düşüşe geçti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı , Swap anlaşmasının olmadığına yer verildi ve iddialar yalanlandı.
AŞI ETKİSİ
Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.