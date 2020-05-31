Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı. 1 Haziran'da kimler kepenklerini açabilecek? Sokağa çıkma yasağı hangi yaş grubu için devam edecek. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve 1 Haziran itibariyle açılacak yerleri ve kaldırılacak olan kısıtlamaları duyurmuştu. Peki 1 Haziran itibariyle hangi yerler açılıyor ve hangi yasaklar kalktı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de