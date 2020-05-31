Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı. 1 Haziran'da kimler kepenklerini açabilecek? Sokağa çıkma yasağı hangi yaş grubu için devam edecek. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve 1 Haziran itibariyle açılacak yerleri ve kaldırılacak olan kısıtlamaları duyurmuştu. Peki 1 Haziran itibariyle hangi yerler açılıyor ve hangi yasaklar kalktı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAZI İŞLETMELER KAPALI
Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALTI
Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla sona erecek.
KAFE, RESTORAN, YÜZME HAVUZLARI AÇILDI
1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
İDARİ İZİN SONA ERDİ
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.
KREŞ VE ANAOKULU AÇILDI
Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
0-18 YAŞ İÇİN KISITLAMA DEVAM
20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ BELİRLİ SAATLERDE SOKAKTA
65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
MÜZE, PLAJ, KÜTÜPHANELER AÇILDI
Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibarıyla açılacak.
HİPODROMDA YARIŞLAR DEVAM EDECEK
Hipodromların 10 Haziran'da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarış oynatmaya devam edecek.
SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILDI
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Yine aynı tarihte hayvan satış yerleri de açılacak.
SPOR TESİSLERİ VE AÇIK HAVADA OTURMA ALANI BULUNAN MEKANLAR AÇILDI
Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00'a kadar hizmet verebilecek. Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00'da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz' sözleriyle yanıt verdi.
Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi.
Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı.
2.dönem kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor.
Maskeyi asla ihmal etmeyelim.
Sosyal mesafe önemli.
El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.
Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı.
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi.
Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı.
Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım.
Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz.