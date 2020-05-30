Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi destek paketini duyuracak. Destek paketi kapsamında konut , ev eşyası, çeyiz ve taşıt kredisinde düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanacak. Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor. Bu paketin Pazartesi günü devreye girmesi hedefleniyor.
TAŞIT
Türkiye 'de üretilen araçlardan alacak vatandaşlar için de, geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan kampanya gibi yeni bir kampanya başlatılmasının planlandığı bildirildi.
KONUT
Yapılan açıklamada ev almak isteyen orta gleir grubundaki vatandaşlar için uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlanacağı bildirildi.
TATİL
Tatile gitmek isteyen emekli ve düşük gleir grubundaki vatandaşlara da düşük faizli kredi desteği sağlanacağı açıklandı.
ÇEYİZ, ELEKTRONİK VE EV EŞYASI
Çeyiz eşyası alacaklar , elektronik eşya ve motosiklet, bisiklet alacak vatandaşlara da kredi destek paketinden kampanya çıktı. Düşük faizli kredi ile bu vatandaşlara da destek sağlanacak.
1 HAZİRAN 'DA BAŞLIYOR
Yapılan açıklamada kredi destek paketinin 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla başlatılacağına yer verildi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Bakan Albayrak "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" açıklaması ile ev sahibi olmak isteyen kişilere özellikle de dar gelirli ailelere bir umut ışığı yakmış oldu.
600 milyarlık destek
"Hakikaten, 260 milyar lirayı geçen ve çarpan etkisiyle 600 milyara yakın, 260 milyar lira etkisiyle gayri safi mili hasılanın yüzde 5'i, çarpan etkisiyle bakınca gayri safi milli hasılanın yüzde 10-11'i oranında olan önemli bir paket. Hazirandan itibaren normalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlayacağı süreç.
Haziran ve temmuzla birlikte ihracatta, ticarette, turizmde, iç piyasa ve iç tüketim noktasında hareketlenmenin yavaş yavaş başlayacağı döneme giriyoruz. Bununla ilgili tüm paydaşlarla yoğun iletişim kurup, taleplerin yoğun şekilde değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı reaksiyon gösterme refleksinin de avantajıyla çok hızlı şeklide sahada normalleşme sürecinin ekonomik adımlarını, hazırladığımız adımları adım adım atarak bu süreci dinamik şekilde yürüteceğiz. Bu süreç de geçecek."
Yeni destek paketleri geliyor
Bakan Albayrak, İş'e Devam kredisine 200 binden fazla işletmenin başvurduğunu ve 180 binden fazla işletmeye bu kredinin verildiğini belirtirken, "Büyüklüğü 150 milyar lirayı buldu, yüzde 97'si KOBİ. Yani esas ihtiyacı olan. 7 milyona yakın bireysel ihtiyaç kredisi tahsis edildi. Yüzde 85'in üzerinde başvuru kabul oranı var. İlk gündenberi şeffaf şekilde bu noktaya getirdik" ifadelerini kullandı.