HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Bakan Albayrak "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" açıklaması ile ev sahibi olmak isteyen kişilere özellikle de dar gelirli ailelere bir umut ışığı yakmış oldu.

600 milyarlık destek

"Hakikaten, 260 milyar lirayı geçen ve çarpan etkisiyle 600 milyara yakın, 260 milyar lira etkisiyle gayri safi mili hasılanın yüzde 5'i, çarpan etkisiyle bakınca gayri safi milli hasılanın yüzde 10-11'i oranında olan önemli bir paket. Hazirandan itibaren normalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlayacağı süreç.