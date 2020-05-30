Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayımladığı bir genelgeyle bu yıl yapılacak karşılıksız ödemeleri, destekleri ve prim tutarlarını açıkladı. İşte, cenaze yardımından çocuk zammına, çırak priminden isteğe bağlı primlere kadar bütün detaylar... Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Peki, 2020 yılında cenaze yardımı ne kadar oldu? Cenaze yardımı ne zaman alınabiliyor? Bu yardımı almak için başvuru şartları nelerdir? SGK tarafından verilen cenaze yardımıyla ilgili merak ettiğiniz tüm sorular yanıtlarını bulacak.
CENAZE YARDIMININ TUTARI NEDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.
CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.
Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.
Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.
O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.
Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.
Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.
KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,
Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,
Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.
Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmak gerekir.
Eğer sigortalı/emekli kişinin ölüm tarihi nüfus kütüğüne henüz işlenmemiş ise dilekçeyle birlikte ilgili makamların düzenlemiş olduğu ölüm belgesi de kuruma verilir.
Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak mümkün. 5 yıl geçtiğinde ise kişilerin bu haktan vazgeçmiş oldukları kabul edilir ve başvuruya izin verilmez.
Cenaze yardımı sadece ölen kişinin ailesine bir kez ödenir. Ölüm aylığı ile karıştırmamak gerekir.
BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA NASIL TAKİP EDİLİR?
Başvuru yapıldıktan sonra iş yoğunluğu ve başvuru sürecinde çıkabilecek sorunlar nedeniyle sonuçların belli olması biraz zaman alıyor. Genel olarak ortalama 2 veya 3 ay içinde başvuru sonuçları belli oluyor. Cenaze yardımını sorgulamak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet sitesine giriş yapın.
Anasayfada çıkan e-hizmetler butonuna tıklayın.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nu seçin.
Şahıs Ödemeleri Sorgulama sayfasını açın.
Açılan sayfada kimlik doğrulama işlemini yapın.
Kimlik doğrulama yaptıktan sonra cenaze yardımı ile ilgili bilgiler açılır.
Aile ve çocuk zammı
6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 478 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 332 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 73 lira, 6 yaş üstü için 36.52 lira oldu. Ocak zammı ile birlikte eş yardımı 295'ten 332 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 433 lira ödenirken, bu tutar aylık 478 liraya çıktı.
Ev hizmetinde 10 günden az çalışanlar
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar bu yıl günlük 1.96 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 9 günlük toplam prim 17.64 TL olacak. 10 gün ve üzeri çalışamayanlar, primlerini kendileri yatırabiliyor. Bunların 2020'de ödeyecekleri prim tutarı aylık 956.48 lira oldu.
27 günden prim yatacak
Orman işçileri, şoförler ve sanatçılar primlerini kendisi ödüyor. Bu yıl bu kişiler 27 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün prim ödemiş sayılacak. Orman işçisi bu kapsamda 913 lira, şoförler ve sanatçılar 860 lira ödeyecek. İşsiz kaldıklarında maaş almak amacıyla prim ödemek isteyenler 2020'de aylık toplam 941 lira prim ödeyebilir. Tarım sigortalıların primi ise 478 lira.
İsteğe bağlı ödeyenler
Bağkur kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlar aylık 941 lira ödeyecek.
GSS primi: 88.29 lira
Herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88.29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti veriliyor. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.
202 liraya yükseldi
SSK'lı ve Bağkurlu kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için ödeme yapılıyor. Geçen yıl 180 lira olan bu ödeme 202 liraya çıktı. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.