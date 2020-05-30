Mobilya satışına düğün dopingi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, normalleşme süreciyle birlikte mobilya sektörü için de çarkların yeniden dönmeye başladığını ifade etti.
Temmuz'da başlaması planlanan düğün sezonu için markaların çeşitli kampanyalara imza attıklarını belirten Balcı, "KDV indiriminin etkileri gecikmeli de olsa mobilya alışverişlerine yansıyacak. Ülkemizde evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişleri ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Haziran'da yaşanmasını beklediğimiz satış hareketliliği ile birlikte iç pazarda yıl sonuna kadar 60 milyar liralık bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
MOSDER üyesi mobilya markalarının yapmış olduğu kampanyalar arasında hediye çeki, 2019 yılı fiyatlarıyla satışa devam edilmesi, ilk ürüne yüzde 30 ve ikinci ürüne yüzde 50 indirim, anlaşmalı banka kartlarına özel 2 ay ötelemeli 16 taksit imkanları bulunuyor.