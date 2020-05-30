Mobilya satışına düğün dopingi

Temmuz'da başlaması planlanan düğün sezonu için markaların çeşitli kampanyalara imza attıklarını belirten Balcı, "KDV indiriminin etkileri gecikmeli de olsa mobilya alışverişlerine yansıyacak. Ülkemizde evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişleri ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Haziran'da yaşanmasını beklediğimiz satış hareketliliği ile birlikte iç pazarda yıl sonuna kadar 60 milyar liralık bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.