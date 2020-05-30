Genelge yayımlandı: Kafeler, kıraathaneler, lokantalar, parklar, piknik alanları, mesire alanlarının açılacağı kesin tarih belli oldu

* Alınan tedbirler kapsamında; daha önce illere gönderilen genelgeler doğrultusunda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı. Yine tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri anımsatıldı.

* Vatandaşların hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde de uygulanabileceği, giyim pazarları (kamuoyunda sosyete pazarı) başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması yönünde valiliklere talimat verildiği ifade edildi.