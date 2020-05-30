Altın fiyatları baya hızlı başladı -Altın fiyatlarının neden yükseldiği ve kritik tahmin açıklandı

Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre altın fiyatlarında hızlı yükseliş başladı. Altının yükseliş nedeni ve kritik altın tahmini için açıklama geldi. Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.
GRAM ALTINDA SON DURUM GRAFİK
Alınan son dakika bilgilerine göre gram altın 379,23 TL seviyesinde.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş başladı. Çeyrek altın 616 TL 'ye alınıp 621 TL 'ye satılırken Cumhuriyet altını 2536 TL 'den işlem görüyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları , ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle tırmanışa geçti. Trump, Çin'in Hong Kong'da özgürlükleri kısıtlayabilecek ulusal güvenlik yasasını kabul etmesinin ardından Cuma günü bu ülkeye ilişkin politikaları açıklayacağını duyurdu. Trump'ın kıdemli ekonomi danışmanı Larry Kudlow, CNBC'ye verdiği mülakatta Pekin'in ABD tarafından sorumlu tutulacağını söyledi.
Bu gerilim yeni haftada da sürünce altın fiyatları yükselişe geçti.
ALTIN TAHMİNLERİ
CMC Markets baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, "Beyaz Saray'ın açıklamasından önce tahviller ralli yaptı ve altın yükseldi. Bu durum önemli sayıda yatırımcının halen büyük ölçüde temkinli olduğunu işaret ediyor," dedi ve "Çin ve ABD şimdilerde birçok cephede mücadele ediyor. Bunların arasında Hong Kong'un statüsü, Kovid-19'un kaynağı ve Çin'in ABD ürünlerini satın alması gibi başlıklar yer alıyor. Anlaşmazlığın ekonomik yaptırımlara yol açması, zor durumdaki küresel ekonominin raydan çıkmasına neden olabilir" şeklinde değerlendirme notu yayımladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalarda bulunmasının beklendiği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları takip edilecek.
Altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 370-380 aralığının izleneceği bildirildi.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise "Önüüzdeki günlerde gram altında 360-350 TL, çeyrek altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.
GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR
Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.
KADEMELİ DÜŞÜŞ OLUR
Altının gram fiyatında kademeli düşüşlerin sürebileceğini belirten Memiş, şu tavsiyelerde bulundu: "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum. Bu tahminimi 2 aydır sürdürüyorum. Alımları yüzde 25'lik dilimler halinde yapılmasını, dolarla almanın risk açısından daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim.
Altın alımı için TL'de bekleyenler, nakitlerinin en az yarısını dolar yaparlarsa risklerini azaltmış olurlar. Altın alımı için çok acele edilmemeli. Zaten düğünlerin yüzde 90'ı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Düğün yapacakların acele etmesi gereken bir durum yok. 2 yıl önce 7,20'li seviyelerden dolar alanların zararını kapatmak için 20,5 ay beklediklerini unutmamak gerek. Vergi kararı sonrası döviz ve altın talebinin de azalacağını düşünüyorum."
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.